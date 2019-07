Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Il Besiktas vuole Durmisi"

Il calciomercato si è aperto solo da qualche giorno, ma è già più rovente che mai. Anche in casa Lazio sono stati messi a segno i primi due acquisti, Vavro e Adekanye, mentre si attende l'ufficialità per Lazzari e Jony. Proprio lo spagnolo dovrebbe aggiungersi a Lulic, Lukaku e Durmisi come opzione da piazzare sull'esterno sinistro. Viene da sé che, con ben 4 ali per una sola fascia, da quella parte i biancocelesti potrebbero risentire di un po' troppo sovraffollamento. Lulic è il capitano, non è in discussione. A Lukaku verrà data un'ultima chance ad Auronzo e Jony dovrebbe essere il nuovo acquisto. Il candidato numero uno a doversi trovare un'altra sistemazione quindi, è proprio Riza Durmisi. La sua prima stagione alla Lazio non è stata fortunata, ma il danese ha potenzialità e, per questo, su di lui non mancano le pretendenti. Come riporta il sito turco Ortacizgi.com, infatti, l'esterno biancoceleste sarebbe sulla lista della spesa del Besiktas. Il club di Istanbul è alla ricerca di un terzino sinistro e starebbe pensando di imbastire una trattativa con la Lazio per il prestito di Durmisi. Tare sta lavorando sul mercato in uscita, a questo punto anche il danese potrebbe salutare la Capitale.

