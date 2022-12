Djordjevic sentenzia: "Milinkovic merita una squadra migliore della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Goal è intervenuto Filip Djordjevic, vecchia conoscenza della Lazio. L'ex calciatore ha parlato, tra gli altri temi, del futuro di Milinkovic. Di seguito le sue parole: "Tutto dipende da lui. Lui sta bene alla Lazio, non sappiamo cos'abbia in testa. Potrebbe giocare le finali di Champions ed Europa League, però si è trovato bene a Roma. Finché sta bene, va bene per tutti, soprattutto ai laziali. Sicuramente il ragazzo merita una squadra più importante della Lazio. È talmente forte che può giocare anche al Real Madrid, al Psg, al Manchester City. È un giocatore moderno, con fisicità, fa la differenza in campo. Io lo vedo ovunque, può giocare in tutti i campionati".

TORNA ALLA HOMEPAGE