Donnarumma, il messaggio di Reina per il portiere del Milan - FOTO

La notizia è arrivata oggi: questa sera Gigio Donnarumma non scenderà in campo nel match del Milan contro la Roma in quanto positivo, insieme a Hauge, al coronavirus. L'estremo difensore dei rossoneri, attraverso un post su Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Tra i tanti commenti anche quello del portiere della Lazio Pepe Reina che scrive: "Forza Gigione!".

