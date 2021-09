“Dove nasce la passione”, l’inserto del Corriere dello Sport da oggi in edicola

La Lazio è una tradizione, si tramanda di generazione in generazione di padre in figlio e non solo. Un lungo percorso storico dai tempi antichi fino ai giorni nostri nasce così una piccola guida all’insegna del tifo biancoceleste. L’inserto del Corriere dello Sport, “Dove nasce la passione” ripercorre tutte le tappe e i luoghi storici del tifo, anche quelli meno conosciuti. Da oggi è possibile trovarlo in edicola e in versione audio su @loquis.

