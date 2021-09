Lazio, Sarri si affida a Luis Alberto e Milinkovic: il derby per ritrovare le certezze

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto e Milinkovic Savic sono i pilastri del centrocampo secondo Maurizio Sarri, vanno preservati e trattati con cura. Esaltati da tutti per le loro qualità, anche dallo stesso allenatore che però nelle ultime gare ha deciso di concedergli più riposo non mettendoli in campo sin da subito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Magic Luis, dopo aver brillato nelle prime partite, con il Milan ha perso un po' di smalto e si è un po’ perso. Sergej, abituato a giocare per 90 minuti da quando è iniziato il campionato, è stato sostituito tre volte nelle prime tre gare. In Europa League contro il Galatasaray e in campionato contro il Torino è partito dalla panchina. Solo con il Cagliari il Sergente è rimasto in campo per la durata complessiva del match. La speranza è che si riaccenda in loro la fiamma e magari il derby sarà proprio l’occasione giusta.

