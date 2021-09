Lazio, D’Amico: “Rosa non adatta a Sarri, ma mi fido del mister”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Vincenzo D'Amico ha fatto il punto in casa Lazio. L'ex calciatore biancoceleste ha analizzato l'avvio di stagione della squadra di Sarri che, dopo cinque giornate di campionato, ha raccolto 8 punti con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Di seguito le parole di D'Amico a due giorni dal derby della Capitale: "Mi aspettavo di vedere qualcosa di importante. I problemi ci sono ma Sarri è uno dei più bravi in circolazione, vediamo domenica se ci saranno anche gli stimoli giusti per una bella prova".

E' la rosa giusta per Sarri?

"D'acchito credo di no, però è anche vero che i giocatori si formano. E ho fiducia illimitata in Sarri. Sono convinto che possa venir fuori qualcosa di importante".

Che cosa manca in particolare?

"Non è che manchi qualcosa, si tratta soprattutto di caratteristiche. Prendiamo Luis Alberto: con Inzaghi aveva determinati compiti da svolgere con Sarri altri. Stesso discorso per Milinkovic. A loro vengono richieste cose che non hanno mai fatto negli ultimi anni e devono riabituarsi a certi particolari".

La svolta deve però arrivare velocemente...

"Sì, sennò il rischio è quello di un campionato anonimo"