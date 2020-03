Ecuador, Caicedo chiamato dal capitano Valencia: "Abbiamo bisogno di lui"

Continua il pressing dell'Ecuador nei confronti di Felipe Caicedo, che non veste più la maglia del suo paese dal 2017. Ad allontanare l'attaccante dalla propria selezione, le diatribe legate all'esonero del ct Quinteros. L'ex Espanyol è ora concentrato sugli obiettivi da raggiungere con la maglia della Lazio, ma in patria si sente la sua mancanza. Lo testimoniano le parole di Antonio Valencia, capitano della squadra, che è intervenuto a Radio Redonda: "Non ho parlato con lui, ma posso dire che la nostra Nazionale ha bisogno di giocatori come Felipe. Questo per lui è un grande momento e speriamo davvero che possa tornare".

