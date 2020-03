Lazio, Ecuador in pressing su Caicedo, ma il 'Panterone' pensa allo Scudetto

L’Ecuador vuole il ritorno di Felipe Caicedo in Nazionale. L’attaccante, tra i protagonisti della Lazio prima in classifica, ha catalizzato nuovamente su di sé le attenzioni del ct Crujiff, che lo rivorrebbe nella propria rosa, magari per le prossime partite di qualificazione al Mondiale, contro Argentina e Uruguay a fine mese. Il rapporto con la selezione si è interrotto dopo la gara contro il Perù del 5 settembre del 2017: Caicedo salutò dopo il benservito dato dalla federazione al tecnico Quinteros. Nel maggio scorso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, erano già stati lanciati segnali dall'Ecuador, a cui hanno fatto seguito i complimenti pubblici via social dopo il successo in Supercoppa. Ora è iniziato un nuovo pressing, con l’attaccante che, però, non pare intenzionato a riaprire la propria storia con la Nazionale. Preso dall’exploit della Lazio, vuole salire in doppia cifra anche in Serie A, dopo aver raggiunto il medesimo obiettivo quasi dieci anni fa con il Levante. Nella sua mente, poi, c’è il sogno Scudetto, parola menzionata per la prima volta in casa Lazio proprio da lui nel corso di una cena di Natale, e ‘confermata’ due settimane fa al compleanno di Immobile. L’Ecuador non è una priorità: Caicedo vuole diventare grande con l’aquila sul petto.

