Lazio, scatto Champions per Immobile: il bonus diventerà stipendio

Scatto Champions per Ciro Immobile. Il rinnovo firmato nell’ottobre del 2018 prevede una clausola contrattuale: il bonus individuale in caso di arrivo della Lazio tra le prime quattro del campionato, dal prossimo anno si trasformerebbe in parte fissa. Lo stipendio dell’attaccante, riporta la rassegna stampa di Radiosei, raggiungerebbe quota 3,8 milioni. La qualificazione nell’Europa dei grandi permetterebbe al presidente Lotito di incassare una cinquantina di milioni dalla fase a gironi, disponendo di un budget superiore a quello attuale anche per gestire gli ingaggi. Nei confronti dei top player, il numero uno biancoceleste si sta muovendo in anticipo e con lungimiranza: l’addio di de Vrij è stato un boccone amaro da digerire. Dopo aver blindato Correa, adeguato gli stipendi di Leiva e Caicedo e ritoccato, nei mesi precedenti, i contratti di Milinkovic ed Immobile, ora è a lavoro per Luis Alberto. Per mantenere questo trend, il club ha l’assoluta esigenza di centrare la qualificazione in Champions.

STIPENDIO - Il bomber di Torre Annunziata rimarrà il più pagato della rosa anche nella prossima stagione. Ha già segnato 30 gol ed incassato un triplice bonus (100 mila euro ogni 10 reti). L’ingaggio attuale prevede 3.2 milioni di stipendio più i bonus legati sia alle reti che al piazzamento della Lazio. La Champions, nel suo caso, vale doppio. L’attaccante andrebbe a percepire sia il premio pro-capite stabilito da Lotito negli accordi con la squadra, sia il bonus individuale. E quest’ultimo diventerebbe parte integrante dello stipendio fino alla scadenza del contratto. Ecco perché non si parla di rinnovo: i suoi agenti e la società avevano già pianificato un accordo a lungo termine, modificabile in base alla crescita e a i risultati raggiunti.

