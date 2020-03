Milinkovic, quanto corri! Il 'Sergente' è il maratoneta della 'banda Inzaghi'

Sergente, quanto corri! Sergej Milinkovic-Savic, dall’alto dei suoi 191 centimetri, è il giocatore della Lazio ad aver percorso più chilometri in questa Serie A (272,9). Raddoppi in fase difensiva, inserimenti in attacco, qualche gol che non guasta mai e tanti contrasti ruvidi con gli avversari. Il centrocampista (o sarebbe meglio dire ‘tuttocampista’) ha davvero tutto. Inzaghi lo sa bene, e lo aveva detto a Lotito, con Milinkovic in organico la squadra avrebbe potuto lottare per grandi traguardi. Mai predizione fu più giusta. Basta dare un’occhiata alla classifica e vedere la Lazio, vincitrice anche dell’ultima Supercoppa Italiana, in cima.

METAMORFOSI - Il ‘Sergente’ ha subito un’evoluzione, trasformandosi da trequartista a mezzala. L’allenatore gli ha chiesto sacrificio per mantenere equilibrio nel suo 3-5-2 e consentire a Luis Alberto di avere più libertà di movimento. Sergej ha accettato di buon grado, eseguendo gli ordini ricevuti: ha modificato la sua vocazione offensiva, e se ha perso qualcosa dal punto di vista realizzato, sta ampiamente compensando con un lavoro prezioso quanto dispendioso. Delle 25 gare giocate finora, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ben 13 le ha chiuse da primatista per distanza percorsa, due volte si è piazzato al secondo ed altrettante al terzo.

MARATONETA - Nessuno, in squadra, è riuscito a fare meglio di lui, nemmeno gli altri quattro maratoneti Immobile, Luis Alberto, Acerbi e Leiva, che occupano rispettivamente dalla seconda alla quinta posizione in questa speciale graduatoria. Loro cinque hanno già raggiunto il traguardo dei ‘mille’, percorrendo il 45% dei chilometri totali. E Milinkovic, da solo, si è preso quasi il 10% di questa fetta. Corsa, qualità, sacrificio e qualche gol. Lazio, ti presento Sergej.

Atalanta - Lazio, a porte chiuse come nel 2007. Stendardo: "Sembrava un allenamento..."

Lazio, Radu ad un passo dalla storia: Negro è a -4

TORNA ALLA HOMEPAGE