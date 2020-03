Atalanta - Lazio, a porte chiuse come nel 2007. Stendardo: "Sembrava un allenamento..."

Giocherà a porte chiuse la Lazio il prossimo weekend sul campo dell’Atalanta. A Bergamo, anche se per motivi differenti, non sarà per la prima volta. Era l’11 febbraio 2007 e all’Atleti Azzurri d’Italia, in una gara senza gol e (poche) occasioni, si gioca senza spettatori a seguito dei violenti scontri tra tifosi e Forze dell'Ordine in occasione della gara Catania-Palermo, ma soprattutto del decesso dell'Ispettore Filippo Raciti. Quel giorno in campo c’era anche Guglielmo Stendardo: "Sembra ci sia un clima di allenamento, ma in questo momento del campionato è fondamentale mantenere la concentrazione. Poi è chiaro che non sia la stessa cosa. Quando entri in campo pensi soltanto all'avversario, alla palla, all'aspetto campo. Non puoi permetterti di guardare o pensare ad altre cose. Il calciatore bravo è quello che riesce a isolarsi, al di là di quel che può esserci fuori", racconta a tuttomercatoweb.com. Per i biancocelesti sarà un’altra sfida fondamentale: "Se possono vincere lo Scudetto? Certo che sì, perché non provarci? È in piena corsa con Juventus e Inter, credo che i bianconeri abbiano l'organico più competitivo, ma i biancocelesti sono una sorpresa. Hanno vinto due volte con la Juve, hanno il miglior attacco dietro l'Atalanta. Sta andando oltre le aspettative, sarà un bel finale per tutti".

SERIE A, LE PARTITE A PORTE CHIUSE DELLA LAZIO

