Elezioni Roma, quando Calenda diceva: "I laziali non capiscono la scheda elettorale..."

Di battute infelici la politica è piena, ma prendere in giro una buona parte del proprio possibile elettorato non può che essere definito un autogol. Una lezione che Carlo Calenda non sembra aver imparato nel corso degli anni: sono state diverse infatti le uscite a vuoto che il candidato sindaco a Roma per Azione ha avuto nei confronti dei tifosi della Lazio. In tempi recenti Calenda ha anche salutato con favore l'arrivo di Sarri nella Capitale, dando le spalle ad altre dichiarazioni estemporanee che avevano ben altra direzione come avvenne nel 2020 in un'intervista a Repubblica, quando parlando della ricandidatura di Virginia Raggi disse che “Prenderebbe non più del 10%. I romani le preferirebbero persino un laziale”. Ancora più grave è quando su Twitter apostrofò un cittadino dicendogli “Sei un cazzaro, sei laziale, mi ricordi Lotito”, oppure quando nell'agosto dello scorso anno arrivò a dire "I laziali non votano. Non capiscono la scheda elettorale. E' noto". Goliardia? Forse, ma se si porta il vocabolario da bar sport sulla piazza elettorale di Roma i risultati potrebbero non essere ideali.

I laziali non votano. Non capiscono la scheda elettorale. È noto. https://t.co/Dkj4FeIcbs — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 11, 2020