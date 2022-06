Escalante, il Cadice torna alla carica: “Cercheremo di portarlo da noi”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Escalante ha concluso la stagione tra le fila del Deportivo Alavés e, come previsto dal contratto, tornerà alla Lazio. In Spagna ha trovato lo spazio e la fiducia che in biancoceleste non aveva e nonostante non abbia centrato l’obiettivo della salvezza, può comunque ritenersi soddisfatto per quanto è riuscito a dare in campo. Nel corso della finestra estiva di mercato si discuterà del suo futuro, nel frattempo in terra spagnola c’è qualcuno che non ha intenzione di farselo sfuggire di nuovo. Si tratta del Cadice, la conferma dell’interesse arriva direttamente dal direttore sportivo Jorge Cordero. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista alla trasmissione La Jugada: “Abbiamo parlato con lui a gennaio, ma alla fine ha scelto l'Alavés perché conosceva Mendilibar. Escalante è sul mercato e se l'opzione ci convince tutti, avrà il via libera e cercheremo di portarlo qui".

