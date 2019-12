Euforia Lazio, Burioni canta e suona l’inno biancoceleste - VD

La gioia per la vittoria della Supercoppa contro la Juventus dilaga in casa Lazio. Mentre i giocatori stanno facendo ritorno nella Capitale con il trofeo ben stretto, i tifosi si sono ritrovati in più parti di Roma per festeggiare insieme il traguardo raggiunto. La gioia ha pervaso anche i social network, dove alcuni sostenitori d’eccezione hanno riversato la propria euforia. Roberto Burioni, noto medico e tifoso biancoceleste, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video di lui intento a suonare e cantare l’inno della compagine capitolina. Eccolo di seguito:

