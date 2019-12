Lazio, Lotito: "Continuando così i sogni si trasformeranno in realtà"

Nell'ampio post-partita di Juventus-Lazio, anche il presidente Claudio Lotito ha analizzato, ai microfoni di Lazio Style Channel, l'ottimo momento che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi e gli obiettivi che si stanno raggiungendo: “Una vittoria ultra meritata da parte della squadra che è scesa in campo con cuore, qualità e ferocia agonistica. Abbiamo dominato per tutta la partita, questa è una conferma del fatto che possiamo confrontarci con tutti e dare grandi soddisfazioni a tifosi. Ognuno svolge il proprio ruolo con l’obiettivo di dare un grande contributo. Si è creata una grande famiglia, in cui io sono il padre. Il Presidente interviene per sottolineare alcune questioni importanti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi. L’aspetto emotivo è fondamentale, non conta solo avere qualità tecniche o forza fisica. Conta spirito di gruppo, umiltà, determinazione e la volontà di raggiungere obiettivi con l’aiuto di tutti. Il risultato è il lavoro di tutti. Se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone. Questa vittoria la dedichiamo anche alle persone che, con la fede biancoceleste, riescono ad avere un sorriso anche nei momenti di difficoltà”.

