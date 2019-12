Apoteosi Lazio, è la tua quinta Supercoppa: “5uperchamps!” - FOTO

E sono cinque. Da Pechino a Riyad, passando per le due conquistate allo Stadio Olimpico di Roma e la prima a Torino contro la Juventus. La Lazio questa sera ha vinto la quinta Supercoppa Italiana della propria storia: “5uperchamps!”, titola la società sui propri profili social. Un gioco tra numeri e parole in passato tanto caro ai bianconeri, questa sera sconfitti per la seconda volta in pochi giorni dalla truppa di Inzaghi. Colpiti in serie da Luis Alberto, Lulic e Cataldi - “HEROES” - con la Supercoppa in mano nella foto di gruppo pubblicata su Instagram. Poi si susseguono tanti video dalla premiazione alla gioia dei tifosi, i social della Lazio stanno impazzendo. Una serata memorabile.