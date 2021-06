Euro 2020, ESPN celebra i campioni: c'è anche Ciro Immobile - FOTO

Mancano solo 24 ore e poi sarà finalmente il momento degli Europei. Saranno gli azzurri a dare il via alla competizione nel match in programma all'Olimpico alle 21:00 contro la Turchia. Intanto ESPN ha celebrato l'avvio di Euro2020 con una copertina formata dai campioni delle nazionali più importanti. C'è Mbappè per la Francia, Lewandowski per la Polonia, Lukaku per il Belgio, Cristiano Ronaldo per il Portogallo, Harry Kane per l'Inghilterra e Ciro Immobile per l'Italia. E' l'attaccante della Lazio la punta di diamante degli azzurri, e tutti i tifosi sperano che possa fare il maggior numero di gol possibili nella competizione.

Diritti Tv, mossa a sorpresa di Sky: mezzo miliardo offerto a Dazn per la Serie A

Lazio, annunciato lo staff tecnico di Sarri: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE