Euro 2020, giornata di grandi match: apre il Portogallo, chiude la Francia

Gli Europei entrano nel vivo e quella di oggi sarà una giornata importante. In campo il Gruppo F: ad aprire le danze sarà la gara tra Ungheria e Portogallo in programma alle 18:00 alla Puskás Aréna. Alle 21:00 invece tutto da seguire il big match tra Francia e Germania, certamente le due favorite per la vittoria dell'Europeo. La gara si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

ITALIA - TURCHIA, IMMOBILE SU TUTTA LA STAMPA EUROPEA

CALCIOMERCATO LAZIO, LOFTUS-CHEEK PRIMO OBIETTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB