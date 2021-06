Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek in cima alla lista: si punta al prestito di un anno

Nell'estate del 2019 si sono sfiorati, ora potrebbe essere il momento giusto per rendere realtà ciò che in quell'occasione rimase fu una suggestione. La stima della Lazio per Loftus-Cheek, e viceversa, è una costante: solo per l'infortunio al tendine d'Achille non si è concretizzata in un vero trasferimento. Sarebbe stato un gran colpo all'epoca, potrebbe esserlo comunque ora, per la nuova squadra targata Sarri. Proprio con l'ex Chelsea in panchina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista disputò più partite e segnò più gol. Due anni fa, si vocifera, sarebbe giunto a Roma e addirittura visitato il centro sportivo di Formello. Ora, venticinquenne, ha messo alle spalle i problemi fisici ed è al 100%. Lo certificano le 32 presenze collezionate nella stagione trascorsa in prestito al Fulham.

LA FORMULA - La Lazio, per prenderlo, vorrebbe utilizzare la stessa formula, inserendo un possibile diritto di riscatto. Il Chelsea è disposto a sedersi a un tavolo per parlarne. Prima di tutto poiché Loftus-Cheek non pare essere al centro dei piani tecnici di Tuchel. E poi per l'ingaggio di 3,1 milioni di sterline, che eventualmente i biancocelesti pagherebbero in larga parte pur di portarlo nella Capitale. Tare ci sta lavorando, è uno dei nomi in cima alla lista, seguito da piste alternative. Gli ultimi due nomi fatti in ordine di tempo sono quelli di Thorsby della Sampdoria e Ricci dello Spezia.

ATTACCO - Senza dimenticare l'attacco. Perché la Lazio di Sarri ha bisogno di essere puntellata anche in fase offensiva. Uno dei nomi più interessanti è quello di Rafael Santos Borré, in scadenza di contratto col River Plate. Fonti a lui vicine rivelano che avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di proposta poiché convinto che arriverà quella biancoceleste. Accostati anche Ilicic, Rashica, Shaqiri, Jovetic e Orsolini. Tanti nomi, tra piste calde e suggestioni. Il nuovo gruppo capitolino sta per prendere forma.

