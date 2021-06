Turchia - Italia, Immobile finisce ovunque. L'Équipe: "Re di Roma" - FOTO

L'impresa dell'Italia contro la Turchia nella giornata inaugurale di Euro 2020 finisce ovunque. La vittoria della squadra guidata da Roberto Mancini ha trovato spazio su tutti i giornali nostrani, ma anche su quelli stranieri. Da Mundo Deportivo al The Guardian, passando per il The Sun e A Bola: si celebra il trionfo azzurro deciso da Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, "aiutati" dal bianconero Demiral. E proprio il bomber della Lazio si è guadagnato una menzione speciale da parte de L'Équipe: "Re di Roma". Decisivo e implacabile. Ora non solo con la maglia della Lazio. Il vincitore della Scarpa d'Oro vuole che questo sia il suo Europeo. E le premesse fanno ben sperare.

