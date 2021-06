Euro 2020, la Finlandia conquista tre punti: contro la Danimarca decisiva la rete di Pohjanpalo

Una gara in cui il risultato passa in secondo pianto. La Finlandia batte la Danimarca ma la vera notizia è Chrtistian Eriksen è fuori perciolo, è sveglio e vigile. Il calciatore si è acacsciato al minuti 43' del primo tempo e dopo le prime cure sul campo è stato trasferito in ospedale. Per questo motivo il match al Parken di Copenaghen è stato sospeso ed è ripartito solo alle 20:30 su espressa richiesta dei giocatori della Danimarca. A regalare i primi tre punti in una competizione europea alla Finlandia ci ha pensato Pohjanpalo. Hradecky para anche il rigore del possibile pareggio a Hojbjerg. Vince quindi la squadra di Kanerva al debutto agli Europei.

