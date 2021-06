Euro 2020, la Uefa risarcisce Bilbao: soldi e due finali europee

La Uefa risarcirà la città di Bilbao per il cambio di sede delle partite della Spagna a Euro 2020. Dopo aver dirottato la Nazionale iberica a Siviglia (Stadio de la Cartuja) per la rassegna continentale le istituzioni basche avevano minacciato di intraprendere un'azione legale. Secodno quanto riporta Tuttomercatoweb.com oggi è arrivata la proposta del massimo organo calcistico europeo: 1,3 milioni come indennizzo, più la possibilità di ospitare la finale di Europa League 2024 e quella di Champions femminile del 2025.

