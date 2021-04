Euro 2020, nuova deadline Uefa per garantire il pubblico negli stadi

La Uefa ha fissato una nuova deadline per assicurare la presenza del pubblico negli stadi nelle partite degli Europei. Come appreso dall'Ansa è stato fissato il limite per la conferma delle sedi nel 19 aprile. Senza l'ok dei vari Governi all'entrata dei tifosi negli impianti, Nyon riformulerà l'elenco delle sedi dei match.

