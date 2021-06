Euro2020, preoccupano i focolai di Covid-19: allarme nel Regno Unito

La variante Delta sta seminando il panico nel Regno Unito dove ieri si sono registrati altri 18.270 casi. Resta l'allarme per l'aumento dei contagi anche in relazione alle partite di quest'Europeo itinerante. L'attenzione è rivolta a Wembley, dove si svolgerà la Final Four, ma anche in altre capitali sedi degli ottavi. Preoccupa l'Inghilterra nel caos anche per le dimissioni del ministro della Sanità Matt Hancock: i motivi andrebbero rintracciati nello scandalo del tradimento della moglie con un'assistente, Gina Colandangelo, in flagrante violazione delle regole contro il Covid.

NON SOLO INGHILTERRA - Tensione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche a San Pietroburgo e Copenaghen dove si è allargato il focolaio legato alle gare giocate. In Russia si sono registrati ieri 21.655 nuovi casi e la campagna di vaccinazione non è mai completamente decollata. In Italia viene monitorato l'andamento dei contagi: la variante Delta non sembra rappresentare una minaccia a patto di essersi protetti con due dosi di vaccino. In Austrialia è stato imposto un lockdown di due settimane a Sydney. In Israele, infine, sono state reintrodotte le mascherine all'aperto.

