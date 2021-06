Salernitana, la FIGC analizza il trust e il Benevento spera

RASSEGNA STAMPA - Tutto è stato fatto nei tempi prestabiliti: Claudio Lotito ha presentato il progetto trust che non lo vede più presidente della Salernitana, al suo posto l'amministratore generale Ugo Marchetti. Ora la FIGC dovrà analizzare tutti i carteggi con minuziosa attenzione per non perdersi nulla: in gioco c'è il futuro del club granata, ma anche quello di altre società che vorrebbero essere ripescate in A dal momento in cui la Salernitana non venisse iscritta al campionato. Vigorito, presidente del Benevento, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha pubblicato una nota ufficiale al riguardo: "La società Benevento Calcio intende manifestare tutta la propria solidarietà alla Salernitana, con l’auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione al campionato, conseguenza dei meriti sportivi. La società segnala, altresì, che nella ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla Serie A, in attuazione delle norme e regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società".