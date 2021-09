Europa League, Costacurta: "Mi aspetto la Lazio almeno in semifinale"

Inizierà oggi il cammino delle italiane in Europa, con Atalanta e Juventus che apriranno le danze in Champions League. La Lazio scenderà in campo giovedì contro il Galatasaray in Europa League, torneo in cui può giocare un ruolo da protagonista. Alessandro Costacurta, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha dichiarato di avere grandi aspettative nei confronti dei biancocelesti. Di seguito le sue parole su tutte le italiane: "Il PSG è super, può uccidere la Champions. Le squadre italiane non penso siano attrezzate per puntare in alto, faticheranno ad arrivare ai quarti. Semmai, vuoi un colpo di coda, vuoi l’entusiasmo per il successo negli Europei, vedo la Juventus come migliore italiana in Coppa ma non come favorita allo scudetto. Roma e Lazio? Sono curioso, mi aspetto che in conference ed Europa League arrivino almeno in semifinale”.