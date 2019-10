Europa League, Lazio - Roma sui social: Immobile o Dzeko? - FOTO

A Roma è sempre derby, anche quando il campionato è fermo. Nelle strade, nei bar, ovunque si parli di calcio è sempre Lazio contro Roma. Quest'anno poi le due squadre capitoline potrebbero incontrarsi anche in Europa League, visto che sono le due rappresentanti italiane. Un altro derby ci sarà sicuramente tra Immobile e Dzeko per il titolo di capocannoniere, che Ciro ha fatto suo già due anni fa in coabitazione con Aduriz. Sulla pagina Facebook ufficiale dell'Europa League la domanda è stata posta in modo diretto: "Chi segnerà più gol tra Immobile e Dzeko?". Al momento sono entrambi appaiati a quota 1, con due sole partite già giocate.

