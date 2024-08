Europa League, si attende il calendario. E ora sale anche il montepremi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dopo il sorteggio di ieri, oggi è in programma la definizione del calendario del turno iniziale di Europa League. La prima giornata si disputerà il 25-26 settembre. Seguiranno altre sette giornate, sempre il giovedì, per completare la prima fase: in campo il 3 e il 24 ottobre, il 7 e il 28 novembre, il 12 dicembre, il 23 e il 30 gennaio. Le prime otto nella classifica del girone unico andranno direttamente agli ottavi, le squadre tra il nono e il 24° posto si incroceranno nel playoff (andata 13, ritorno 20 febbraio) per l'accesso agli ottavi di finale, in programma il 6 e il 13 marzo. I quarti si giocheranno il 10 e il 17 aprile, le semifinali il 1° e l'8 maggio, mentre la finale si disputerà a Bilbao il 21 maggio.

Per quanto riguarda il montepremi, riporta La Gazzetta dello Sport, si registra un aumento: in palio 565 milioni, 100 in più rispetto all'ultimo ciclo. Chi vince il torneo può superare i 40.

TORNA ALLA HOMEPAGE