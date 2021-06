Europei - Caos vaccini, dal caso Spagna all'Italia: chi ha deciso di vaccinare i calciatori e chi no...

La positività al Covid di Sergio Busquets ha scatenato un vero e proprio caos, non solo nel gruppo della Spagna, ma anche per altre Nazionali che tra soli quattro giorni inizieranno il loro percorso all'Europeo che prenderà il via in maniera ufficiale l'11 giugno con la gara tra Italia e Turchia allo stadio Olimpico. Mentre gli azzurri sono stati tutti vaccinati non tutti i paesi hanno reso obbligatoria la somministrazione del vaccino per i loro calciatori.

La Spagna in primis si è vista negare una corsia preferenziale da parte del Governo per far si che i calciatori fossero vaccinati, lo stesso è accaduto ad Inghilterra e Scozia i cui calciatori non hanno appunto voluto "saltare la fila" e non si sono sottoposti al vaccino. Situazione diversa invece per la Polonia vaccinata con Pfizer e per il Belgio che invece ha utilizzato Johnson & Johnson. C'è poi chi ha deciso di dare la possibilità ai calciatori di vaccinarsi ma senza obbligo, così è accaduto per Francia, Olanda e Svizzera. Infine l'Austria che ha sconsigliato ai suoi giocatori di vaccinarsi a ridosso dell'Europeo per non rischiare di saltare gli allenamenti. Chi si è quindi sottoposto al vaccino lo ha fatto in modo autonomo in accordo con il club di appartenenza.

