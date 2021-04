Europei, il prof. Vaia: "All'Olimpico solo con certificato vaccinale o tampone negativo"

Ci saranno i tifosi all'Olimpico in occasione degli Europei che inizieranno il prossimo giugno. Nella giornata di oggi il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia ha incontrato il presidente della Figc Gravina. Queste le sue parole in merito riportate da il Corriere dello Sport: “Gli Europei nella Capitale saranno il segno dell'Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l'ospedale di riferimento. Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentata allo stadio in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l'accesso allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o a chi sarà negativo al tampone nelle 24/48 ore”.

“Bisogna riaprire, far respirare la nostra società, riaprendo tutto in condizioni di sicurezza. E per questo, per gli Europei come nella quotidianità, ci vuole la collaborazione dei cittadini che dovranno presentarsi allo stadio disciplinati, vaccinati, tamponati: sarà un elemento di civiltà. Tutta l'Europa ci guarderà, dobbiamo dare la dimostrazione di efficienza del sistema, ma anche di grande responsabilità dei cittadini”, ha concluso Vaia.

Nocerino elogia Inzaghi: "Lui tra gli allenatori con più identità in Italia"

PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Raul Moro punta l'obiettivo: "Vogliamo la coppa" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE