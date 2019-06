Europeo U21, l'Italia sfida la Polonia: si va in semifinale se...

Un campionato europeo tutto da vivere per l'Italia Under 21 capitanata da Luigi Di Biagio. L'avventura degli azzurrini è partita alla grande con la vittoria al Dall'Ara contro la Spagna, battuta per 3-1 in rimonta con la doppietta di Chiesa e il sigillo di Lorenzo Pellegrini. Stesso stadio e stesso obiettivo, l'impianto di Bologna sarà ancora sold-out per spingere l'Italia, chiamata stavolta a battere la Polonia, outsider a sorpresa degli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio per 3-2. Ai ragazzi di Di Biagio serve una vittoria per consolidare il primato, e se la Spagna non dovesse perdere contro il Belgio, Chiesa e compagni accederebbero direttamente alle semifinali del torneo. Un traguardo che tutti si auspicano e che tra l'altro garantirebbe all'Italia la qualificazione alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo. La gara è in programma alle ore 21.



Ecco le probabili formazioni della sfida



ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Calabresi; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. A disposizione: Audero, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Romagna, Pezzella, Locatelli, Tonali, Murgia, F. Bonazzoli Kean. CT: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski. A disposizione: Lis, Loska, Gumny, Bochniewicz, Jonczy, Piotrowski, Placheta, Jozwiak, Wdowiak, Buksa, Swiderski, Tomczyk. CT: Czeslaw Michniewicz

