EURORIVALI - Kubo e Oyarzabal stendono il Siviglia: la Real Sociedad sale

Ritrova la vittoria la Real Sociedad di Alguacil. Nell'ultimo turno di Liga i baschi hanno espugnato il Ramon Sanchez Pizjuan del Siviglia per 0-2. In gol Kubo nel primo tempo e Oyarzabal su rigore nel secondo. Grazie a questo successo la Real Sociedad sale a quota 15 punti al decimo posto in classifica. Per quanto riguarda l'Europa League, invece, farà visita alla Lazio di Baroni il 23 gennaio 2025.