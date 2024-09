Ex Lazio, Immobile tornerà all'Olimpico? La moglie: "Chissà, dopo quello..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile è ormai un giocatore del Besiktas, la sua avventura è iniziata col piede giusto tra gol, la conquista della Supercoppa di Turchia e la qualificazione centrata in Europa League. È successo tutto nel giro di poco tempo, così come è accaduto per il suo trasferimento. Tanti i punti interrogativi e le curiosità che ha lasciato ai tifosi, qualcuno ha provato a chiedere spiegazioni partecipando a un box domande via social aperto dalla moglie Jessica. Qualcuno ha chiesto: "Ti manca Roma?" e la risposta non poteva che essere affermativa: "Roma è la città che mi ha adottata per 8 anni. La carriera di un giocatore è imprevedibile. Ora stiamo vivendo una nuova esperienza in una nuova bellissima città. A Roma torneremo sicuramente un giorno".

Qualcun altro invece, ha domandato se l'ex capitano della Lazio tornerà un giorno all'Olimpico per un saluto come si deve e questa è stata la replica: "Sarebbe piaciuto tanto anche a me...Dopo quello che ha dato e fatto, l'amore che ci ha messo. Chissà, mai dire mai". Infine, sulla decisione di appoggiare il marito, Lady Immobile ha raccontato: "Ho lasciato che decidesse dove andare e cosa fare. Era importante che lo facesse serenamente. Noi lo seguiremmo in capo al mondo".

