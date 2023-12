Ex Lazio, Tare senza freni: “Tutti puntavano il dito verso Muriqi ma il problema era…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In tutti gli anni che Igli Tare ha passato alla Lazio, di giocatori ne sono andati e arrivati tantissimi. Alcuni hanno saputo mostrare al meglio le loro qualità, altri invece non sono stati così fortunati o capaci di mettersi in luce. L'ex ds biancoceleste, ha parlato anche di questo in esclusiva ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

"Giocatore che mi ha deluso alla Lazio? Non c'è nessuno. Io ho fatto il calciatore, so come funzionano certe cose. Ci sono giocatori che si ambientano o meno, allenatori che vedono qualcuno o meno. Anche noi addetti ai lavori sbagliamo. Non ho rimpianti. Tutti puntano il dito contro Muriqi, ma io ero consapevole che il suo problema era l'ambientamento e la mentalità. Poi ha dimostrato nel campionato spagnolo di essere uno dei tre/quattro centravanti più forti. È importante il tempo che serve per inserirli. Felipe Anderson per esempio, o Luis Alberto erano giocatori che non potevano giocare nemmeno in Serie C al primo anno. Poi li vedevi in allenamento ed erano dei fuoriclasse. Uno deve essere bravo ad aspettarli".