F1 | Bahrain, ecco la "nuova" Ferrari SF-25: Hamilton testa 5 aggiornamenti

Ferrari Media Centre

La "nuova" Ferrari SF-25 si è vista sul circuito del Bahrain e sta girando in queste ore nelle mani di Lewis Hamilton. Un grande step evolutivo per la Ferrari. Le f1 news rivelano la presenza di 5 aggiornamenti, di cui 4 veramente importanti. Il Gran Premio del Bahrain si apre così con le grandi speranze per una Ferrari in ripresa. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, I 5 AGGIORNAMENTI DEL BAHRAIN <<<