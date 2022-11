Feyenoord - Lazio, Tare: “Ecco quanto vale questa gara. E su Milinkovic…”

TUTTOmercatoWEB.com

Pochi minuti ancora e poi l’arbitro Irfan Peljto fischierà l’inizio del match tra Feyenoord e Lazio. Ultima chance per i biancocelesti per chiudere al primo posto nel girone e conquistarsi un posto agli ottavi di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, per presentare la gara, è intervenuto Igli Tare. Queste le sue parole: “Gestione Pedro? Assolutamente giusta, vedendo finora ha dato il meglio anche entrando a partita in corsa. In una partita del genere la sua presenza è fondamentale per la squadra, ha esperienza ma soprattutto l'incredibilità del suo modo di giocare che sarà fondamentale in una partita così difficile"

PRIMO POSTO - “Vale tantissimo, anche perché sarebbe fondamentale anche per il sorteggio. L’abbiamo fatta un po' facile, abbiamo pensato che fosse facile ma è stata una buona lezione perché tutte le squadre sono state molto competitive. Arriviamo da primi nel girone e da primi vogliamo chiuderlo"

FEYENOORD - “Uefa? Inspiegabile che possono succedere queste cose, è imparità delle squadre. Il campo lo dimostrerà, noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Penso che abbiamo tutte le carte in regola, secondo me è ingiusto quello che hanno fatto”

MILINKOVIC - “Quanto mi sono arrabbiato? Tantissimo, abbiamo detto prima della partita qual’è la scelta migliore. Abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi, ma come ha detto Sarri è la prima volta in carriera che vedo un giocatore che porta palla e riceve un giallo. Quello che l’arbitro ha detto dopo la partita che parlava di un rosso, o in cinquantamila hanno visto un’altra partita o è stato più bravo qualcun altro. Nel primo tempo c’è stata un’occasione clamorosa, un’entrata bruttissima su Lazzari dove c’erano gli estremi per un rosso e nemmeno è stato ammonito. Sarebbe stato giusto se Sergej avesse giocato il derby perché non lo meritava”

