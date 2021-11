Fifa, Infantino: "Mondiali ogni due anni? Europa e Sud America hanno paura"

Europa e Sud America "hanno paura, forse, che se qualcosa cambia, la loro posizione di leadership sia a rischio". Così ha parlato Gianni Infantino davanti ai leader del calcio africano al Cairo, difendendo il suo progetto di far disputare i Mondiali ogni due anni. Il presidente della Fifa ha proseguito: "Coloro che sono contrari sono quelli che sono in cima. Succede in ogni settore della vita, quando ci sono riforme e cambiamenti, quelli che sono al vertice non vogliono che nulla cambi". Infine ha concluso nel corso del suo intervento ai funzionati della Confederazione di calcio africana di 54 nazioni: "Lo capiamo, ci complimentiamo e applaudiamo con loro per aver avuto tanto successo nel raggiungere la vetta. Questo è fantastico e sono un esempio per tutti. Ma allo stesso tempo non possiamo chiudere la porta ad altri".

