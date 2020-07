FIFA20, anche un giocatore della Lazio nella formazione della settimana - FT

Con i tre gol siglati all'Hellas Verona, Ciro Immobile ha raggiunto quota 34, avvicinandosi al record di Higuain e raggiungendo Lewandovski al primo posto nella classifica della Scarpa d'Oro. L'attaccante della Lazio è stato inserito nella "formazione della settimana" da parte di molti portali sportivi, ai quali si è aggiunta FIFA20. Sul profilo Twitter del noto videogioco, è stato pubblicato l'undici dell'ultima giornata di campionato, in cui compare anche il capocannoniere del massimo torneo italiano. Donnarumma, Smalling, Hysaj e Lukaku gli altri protagonisti della Serie A che figurano nello speciale scacchiere.

TOTW 43, the last reflecting the 19/20 campaign Available from 6 p.m. UK.



Note: Trent Alexander-Arnold & Kevin De Bruyne are part of today's 'Best Of' batch release. Their highest-rated available item is reflected below as they would have been selected for TOTW otherwise. pic.twitter.com/fFVuKEOCd3