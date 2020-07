Lazio, De Martino: "Mercato? Lotito vuole aggiungere, non togliere"

Intervenuto ai microfoni di Radio KIss Kiss, il responsabile della comunicazione della Lazio Stefano De Martino si è espresso, prima di tutto, sulla possibilità che sia Ciro Immobile ad aggiudicarsi la Scarpa d'Oro: "Per Ciro è un traguardo importante. Gli auguriamo perchè se lo merita questo traguardo. Speriamo che già da questa sera possa essere protagonista. Kumbulla? I nomi sono tanti. La Lazio, in vista della Champions, deve essere ancora più competitiva. Dobbiamo aggiungere elementi funzionali alla squadra. Possibile addio a Immobile? È ovvio che nel calcio tutto può accadere. Nel momento che si parla di mercato, tanti nomi gireranno e tante offerte arriveranno. Lotito vuole aggiungere e non togliere".

