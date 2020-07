Fifa, approvato il piano aiuti da 1,5 miliardi. Infantino: "Ottimo esempio di solidarietà"

La Fifa corre in soccorso delle Federazioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e sostenere la ripartenza del calcio in un momento particolarmente delicato. Lo fa tramite un piano "rivoluzionario", approvato dal Consiglio. Disponibili per 211 membri e le sei Confederazioni 1,5 miliardi di dollari tramite un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati. Ogni Federazione, inclusa quella italiana, beneficerà di un sussidio di 1 milione di dollari (circa 850 mila euro) per riavviare il calcio e altri 500 mila dollari per il calcio femminile. Infine, ci sarà la possibilità di accedere a prestiti senza interessi fino a 5 milioni di dollari.

LA SODDISFAZIONE DI INFANTINO - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso la propria soddisfazione in una nota pubblicata sui canali ufficiali: "Questo piano di soccorso è un ottimo esempio di solidarietà e di impegno del calcio in questi tempi senza precedenti. Vorrei ringraziare i miei colleghi dell'Ufficio di presidenza del Consiglio per aver approvato la decisione di andare avanti con un'iniziativa così importante a beneficio di tutte le associazioni e confederazioni membri".

