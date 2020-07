Amarcord David Silva, la Lazio e il passato che ritorna: quella volta con Kolarov al City - FOTO

Sono passati oggi 10 anni esatti, quando David Silva, nome che da ieri sta stuzzicando la fantasia di tantissimi tifosi laziali, divenne un calciatore del Manchester City. Il Mago spagnolo, che lascerà a parametro zero gli inglesi dopo aver disputato la Champions, fu all'epoca la ciliegina sulla torta di un mercato faraonico. Il profilo Instagram della pagina 433, ricorda quel giorno, scrivendo sotto al post “Quando il Manchester City presentò 4 nuovi giocatori nel 2010”. Nella foto, si vede Silva posare con la maglia del City insieme a Yaya Tourè, Boateng e al suo fianco, ironia della sorte, Kolarov, passato proprio dalla Lazio ai blu di Manchester. I tifosi laziali sognano che i due possano ritrovarsi magari da avversarsi in un derby il prossimo anno. La trattativa è tutt'altro che facile, ma i biancocelesti si sono mossi per provare a portare alla corte di Inzaghi il fuoriclasse spagnolo.

