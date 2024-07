Figc, Gravina: "La mia candidatura? Deciderò più avanti". E sulla Serie A...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del consiglio federale Gabriele Gravina ha commentato alcuni temi caldi del momento partendo dalla sua candidatura. Le parole: "La mia candidatura? Deciderò più avanti, potrò dare rassicurazioni solo dopo una decisione. Non c’è necessità di accelerare. Ogni mia decisione sarà presa per il bene del calcio italiano, io voglio bene al calcio”.

“Serie A come lega speciale? Ha un ruolo importante, quello che non riconosceremo mai è il ricorso ad alcuni metodi. Per noi il dialogo col governo è fondamentale, l’interlocutore privilegiato è il ministro Abodi. Siamo concentrati a trovare la miglior soluzione possibile. Bisogna stare attenti a non cavalcare troppo alcune forme di interpretazioni che non sono in sintonia col mio modo di intendere il calcio. È superficiale considerare solo la dimensione economica se esultiamo per lo Sport in Costituzione”.

Infine, una battuta sugli Europei: “La Spagna ha dato grande spettacolo, è una squadra straordinaria con talenti incredibili. È un modello straordinario soprattutto per la valorizzazione dei giovani. Loro hanno il 33% di calciatori stranieri noi più del 60. L’Italia è terz’ultima in Europa per valorizzazione del vivaio. Yamal, Nico Williams e Saka non potrebbero giocare in Nazionale”.

