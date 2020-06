Figc, Gravina: "Ottimisti sulla conclusione del campionato. Sul ritorno dei tifosi..."

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale odierno, ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Il bilancio è positivo, mi sembra stia crescendo il calcio, ieri ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprenderà il ritmo, il calcio migliorerà anche tecnicamente. Manca ancora a mio avviso quel tassello fondamentale che sono i tifosi negli stadi. Spero che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi di poter aprire gli stadi e vivere al meglio lo spettacolo. Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo nessun riferimento di tempistiche in questo senso".

PIANO B - "Oggi non abbiamo votato perché eravamo d'accordo così, ormai il campionato è partito. Siamo alla fine di giugno, non mi sembra ci siano presupposti che creino preoccupazioni, i controlli sono particolarmente attenti da parte delle società. Siamo tranquilli, sicuri e ottimisti che il campionato arriverà alla fine. Evitiamo delle tensioni che in questo momento non fanno bene".

