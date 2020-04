FIGC, sospesi i campionati giovanili e la Primavera femminile: i dettagli

Mentre si sta lavorando per la ripresa del campionato di Serie A, la FIGC ha deliberato la sospensione di alcuni tornei, tra cui quelli giovanili e la Primavera femminile. Eccoli di seguito nel dettaglio:

- Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C;

- Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

- Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

- Fasi interregioanli e finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

CAMPIONATO PRIMAVERA - Per i campionati elencati non verranno ovviamente assegnati i titoli. Resta in bilico il torneo Primavera, dove ci sono qualificazioni europee (Youth League) e retrocessioni. Inoltre, a lasciare ancora qualche perplessità sull'ipotetica sospensione, il discorso legato ai diritti televisivi.