Finlandia - Italia, probabili formazioni: chance per Acerbi, out Immobile

Questa sera andrà in scena Finlandia - Italia, partita importantissima per l'allungo decisivo nel girone J. Una vittoria infatti regalerebbe il match ball a ottobre quando gli azzurri affronteranno la Grecia all'Olimpico e andranno in casa del Liechtenstein. Per la sfida in Finlandia Mancini pensa a qualche cambiamento. Dovrebbe rimanere fuori Chiesa, che non ha convinto il ct in Armenia, a vantaggio di El Shaarawy, mentre Sensi sostituirà lo squalificato Verratti. Altro dubbio per quanto riguarda la mezzala destra, con Pellegrini che insidia Barella. Il ct ha annunciato possibili variazioni in attacco, ma Immobile dovrebbe comunque partire dalla panchina. Possibile chance invece per Acerbi, Mancini potrebbe impiegarlo al fianco di Bonucci.

PROBABILI FORMAZIONI:

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Tuominen, Pukki. All. Kanerva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (Izzo), Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Pellegrini (Barella), Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. All. Mancini.

Pubblicato il 7/09 alle 16:45