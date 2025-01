Fiorentina, differenziato per Cataldi: le ultime in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

La Lazio ospiterà la Fiorentina all'Olimpico nella ventiduesima giornata di campionato, la sfida è in programma domenica alle 20:45. Prosegue la preparazione dei viola in vista dell'incontro, sotto gli occhi di mister Palladino intento a riportare la squadra sulla retta via dopo i risultati deludenti ottenuti nell'ultimo periodo. Nel corso dell'allenamento però, riporta FirenzeViola.it, non si è visto Danilo Cataldi. Il centrocampista è alle prese con dei problemi muscolari che gli hanno impedito di prendere parte alla seduta odierna, ha svolto un lavoro differenziato e lasciato il Viola Park prima rispetto ai compagni. L'ex biancoceleste sarà monitorato giorno per giorno, proverà a stringere i dentri per cercare di esserci.

