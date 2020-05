Fiorentina, il dott. Pengue: "Se in sicurezza, nessun problema per la ripresa"

Il responsabile sanitario della Fiorentina, dott. Luca Pengue, al TGR Rai Toscana ha espresso il suo parere sulla ripresa in Serie A: "Se fatto tutto in sicurezza e garantendo la salute, credo non ci siano problemi a riprendere il campionato".

L'ESPERIENZA CON IL CORONAVIRUS - "Ho passato dei momenti molto difficili, non vi nascondo che sono stati giorni di paura, ma adesso rimane un brutto ricordo: sono quasi completamente recuperato. Cosa ho pensato? Sono stati momenti molto pesanti per me e per la mia famiglia. I sei tesserati positivi? Sono tutti asintomatici, i test mostrano per alcuni di loro una forma molto lieve. Stiamo facendo tutte le cose per bene applicando alla lettera le precauzioni, perché la sicurezza delle persone è per noi la cosa più importante".