Fiorentina, Kouamé: "Immobile determinante come Ronaldo. Sullo scudetto..."

Quando mancano meno di venti giorni al ritorno in campo delle squadre di Serie A, l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé si è espresso anche sulla lotta scudetto: “Se la Lazio riuscirà a soffiare lo Scudetto alla Juventus? Non lo so, ma penso che questo sarà davvero un bellissimo finale di stagione". L'ivoriano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato anche dei colleghi più illustri: "L’attaccante in Serie A che mi ha più sorpreso? Ronaldo è, probabilmente, il più forte di tutti, ma Immobile, Dzeko, Lautaro e Lukaku sono ugualmente determinanti”.

