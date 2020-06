Si chiama Aaron Hickey, è un difensore classe 2002 e dopo esser cresciuto nelle giovanili del Celtic, si sta facendo strada nel campionato scozzese con la maglia degli Hearts. Il giocatore, seguito da Milan, Manchester City e Crystal Palace, stando a quanto scrive il Sun Sport, sarebbe finito nel mirino anche della Lazio e di Igli Tare. La notizia è rimbalzata su tutti i portali scozzesi, di lui in patria si parla un gran bene. Un giocatore duttile, capace di adattarsi in ogni zona della difesa. In questa stagione ha giocato ricoprendo tutti i ruoli del reparto arretrato, mettendosi particolarmente in mostra sulla fascia sinistra in una difesa a quattro. Ancora 17enne, ha ampi margini di miglioramento, potrebbe diventare un'alternativa a Lulic o essere un uomo in più fra i centrali. Il suo contratto scade nel 2021 e il calciatore non è intenzionato a rinnovare. Gli Hearts ultimi in classifica sono ormai retrocessi, a meno che non venga attuata una riforma del campionato scozzese. La Lazio può strapparlo a un prezzo di mercato molto competitivo. Hickey, stando a quanto si legge, sarebbe stato già visionato dal club, prima del lockdown.

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: Tare ha messo gli occhi su Hickey

