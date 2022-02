Fiorentina-Lazio, contatto Castrovilli-Luiz Felipe: la Viola protesta ma…

Fiorentina-Lazio si infiamma nella ripresa. I biancocelesti si portano in vantaggio grazie al solito inserimento a fari spenti di Milinkovic, poi arriva l'episodio. Castrovilli entra in area e finisce a terra dopo uno scontro con Luiz Felipe. Orsato non ha dubbi e indica il dischetto. Gli uomini di Sarri protestano vivacemente e il direttore di gara viene richiamato prontamente al Var. In realtà è il centrocampista viola che cerca il contatto e va a sbattere contro il difensore italo brasiliano. L'arbitro torna sui suoi passi e cancella giustamente il rigore. Un episodio chiaro e lampante così come spiegato dall'ex arbitro Marelli in teleforonaca a Dazn. Nonostante le immagini esplicative la panchina della Fiorentina continua a protestare da diversi minuti chiedendo il penalty che in realtà non esiste.